Скоростная ничья: Непомнящий и Карлсен не выявили победителя в третьей партии

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий в третий раз подряд сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин пытался обострить игру белыми, но так и не нашёл способа доставить норвежцу проблемы. Гроссмейстеры с определённой периодичностью разменивали фигуры, не демонстрируя особого рвения выжать из них максимум. На 41-м ходу они пожали друг другу руки и отказались от продолжения борьбы.

Третий день матчей за звание чемпиона мира по шахматам в последние годы обязательно был выходным, чтобы соперники могли отдохнуть, проанализировать первые две партии и подготовиться к следующим. С 2008 года такой порядок был обязательным, и ни разу с тех пор гроссмейстерам не приходилось садиться за доску три дня подряд.

Но в нынешней битве за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим привычный порядок оказался нарушен. Количество партий для них было увеличено до 14, а на их проведение по-прежнему отведено три недели, так что вместо отдыха в воскресенье, 28 ноября, шахматистов ждало возвращение в игровой зал на очередной поединок. В нём белыми фигурами, согласно очерёдности, владел российский претендент.

Символический первый ход в этот раз сделала известная теннисистка Анастасия Мыскина, передвинувшая пешку на d4. Но Непомнящий с таким предложением не согласился. Он выбрал консервативный ход на e4 и снова предложил разыграть испанскую партию. На восьмом ходу россиянин опять выбрал вариант «анти-Маршалл», только теперь продвинул пешку по вертикали a, а не h.

Первый сюрприз для Карлсена произошёл на десятом ходу. Непомнящий отправил коня на поле d2, чтобы в будущем попытаться занять e3 и взять под контроль центр доски. Норвежец крепко задумался над своими дальнейшими действиями и стал играть строго от обороны. Единственное возможное обострение с его стороны с помощью коня, угрожавшего белопольному слону, Непомнящий нейтрализовал.

Компьютер к тому времени стал засчитывать россиянину небольшой перевес по позиции. Карлсен отвёл назад ставшего бесполезным коня и вернул его только после обмена пешками, разгрузившего левый фланг. Следующим ходом Непомнящий вывел ладью на c1, став угрожать самой слабой пешке чемпиона мира. Карлсен подготовился к возможной атаке и, когда Непомнящий продвинул пешку на d4, устроил размен конями и центральными пешками.

С тем, что делать дальше, российский шахматист долго не мог определиться. Над следующим ходом он думал целых полчаса. А в какой-то момент Непомнящий даже прилёг на стол, и у зрителей могла возникнуть тревога, что такое утомление произошло как раз из-за трёх подряд дней за доской. Одним из возможных вариантов для него могло бы стать взятие конём пешки на a5, но, к счастью, он разгадал всю опасность такого хода, который неминуемо привёл бы к преимуществу Карлсена, и консервативно сходил на h3, оставив запасной выход для короля.

Норвежец решил, что пора уже ему давить на центр доски и нацелился на белого коня на c4, заняв пешкой d5. Непомнящий решил ответить тем же и спровоцировал очередной, но уже более массовый размен фигурами. У соперников после этого остались обе ладьи, белопольные слоны и по пять пешек. Чуть более благоприятная позиция была у Непомнящего, у которого две пешки ещё не двигались и защищали короля, но едва ли Карлсен мог бы допустить, чтобы из такого положения родилась реальная угроза в эндшпиле.

До 40-го хода, когда можно было бы объявить ничью, оставалось ещё много времени, но шахматисты к тому времени уже негласно договорились, что хотят разойтись миром. Карлсен, как прилежный ученик, расставил свои пешки по чёрным полям, чтобы им не угрожал чужой слон и лишил Непомнящего последнего пространства для манёвра. У него у самого ещё оставался боеспособный король, но и его закрыть россиянину не составило труда. На 41-м ходу соперники в третий раз пожали руки, проведя самую быструю партию из всех сыгранных. Пока что никто из них не столкнулся с неразрешимыми проблемами.

После поединка Непомнящий посетовал на то, что не смог предотвратить вариант атаки Карлсена, который в конечном счёте привёл к очередному размену и сделал неминуемой ничью. Также он признался, что пока не может доставить неприятностей сопернику.

«В целом дебют, наверное, закончился в мою пользу. Я думал, что у меня будет длительный перевес, но в итоге чёрные провели серию точных ходов и выровняли положение. Если бы я раньше понял, что после серии разменов можно не допустить d5, то я бы, наверное, сыграл по-другому. Наверное, лучшее, что я мог получить — это вариация «анти-Маршалла», но всё равно бы всё пришло к ничьей. Есть ли у меня чувство разочарования? Нет, это была довольно прозрачная партия. Я бы хотел создать больше проблем своему сопернику, но мне было сложно найти какой-то перевес», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Карлсен в свою очередь отметил, что доволен тем, как проходит чемпионский матч. Он заявил, что ни разу не испытывал давления со стороны Непомнящего.

«Конечно, я делал довольно странные ходы, но всё сработало. Я не видел никакой угрозы со стороны белых. В целом, мне кажется, партия получилась довольно логичной. Не могу сказать, что партия была для меня очень комфортной. Я всё время пытался уравнять игру, но в целом нормально. Прошло всего три партии, впереди ещё много времени. Я бы не стал делать серьёзные выводы. Могу сказать, что я сыграл две партии чёрными, поэтому могу быть доволен равным счётом. Вчера, вы видели, была совсем другая партия. Конечно, самый вероятный результат любой партии — это ничья. Практически любая партия может взорваться, но точно не сегодняшняя», — заявил норвежец.

Соперники вернутся за доску 30 ноября. Непомнящий будет играть чёрными фигурами, с помощью которых он уже смог удивить чемпиона мира.