Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий свёл к ничейному исходу вторую партию матча с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в противостоянии за шахматную корону в Дубае.
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону
  • РИА Новости

Счёт в матче стал 1:1, так как первая партия тоже завершилась ничьей. Россиянин играл чёрными фигурами, а в следующей встрече, которая состоится 28 ноября, ему достанутся белые.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Есть 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Если после всех партий будет зафиксирована ничья, то назначат тай-брейк.

Российский шахматист является чемпионом Европы, двукратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем золота в командном чемпионате мира в составе России, а также победителем Турнира претендентов по шахматам.

Для Карлсена это пятая защита титула.

Ранее Непомнящий высказался о ничьей в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном.

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