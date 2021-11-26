Непомнящий высказался о ничьей в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью в первой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Непомнящий высказался о ничьей в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Нормальная партия, соперник хорошо играл, применил довольно интересную идею. Я был с ней знаком, но этого мало, надо ещё пытаться создавать проблемы. Нормальная рабочая партия, но когда играешь белым цветом, то хочется большего», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

По его словам, активно действовать в шахматах всегда получается в зависимости от того, как это позволяет соперник.

«Магнус выбрал очень надёжный дебют, за десять ходов получился эндшпиль с лишней пешкой для меня, но из неё было очень сложно что-то извлечь. Есть некая компенсация и позиция динамического равновесия, но активность никто особую не проявлял», — добавил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира.

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