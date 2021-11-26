Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае.

Встреча завершилась со счётом 0,5:0,5. Россиянин играл белыми фигурами. Вторая партия состоится 27 ноября, Непомнящему достанутся уже чёрные фигуры.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Есть 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Если после всех партий будет зафиксирована ничья, то назначат тай-брейк.

Российский шахматист является чемпионом Европы, двукратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем золота в командном чемпионате мира в составе России, а также победителем Турнира претендентов по шахматам.

Для Карлсена это пятая защита титула.

Ранее эксперт Владимир Барский рассказал, в чём Непомнящий сильнее Карлсена.