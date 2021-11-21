Барский рассказал, в чём Непомнящий сильнее чемпиона мира Карлсена

Короткая ссылка
Международный мастер Владимир Барский высказал своё мнение о грядущем поединке за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном, действующим чемпионом мира, и российским претендентом Яном Непомнящим.
Барский рассказал, в чём Непомнящий сильнее чемпиона мира Карлсена
  • РИА Новости

«Матч будет напряжённым и интересным. Магнус очень силён, он уже более десяти лет лидирует в рейтинге. Ян, несмотря на свой огромный талант и задатки, вошёл в мировую десятку несколько лет назад. Будет важна психологическая устойчивость обоих шахматистов. Многое зависит также и от того, удастся ли одному удивить другого в дебюте, в подходе к борьбе, внести что-то новое в игру. Ян очень изобретательный шахматист, в плане игры он очень силён. Очень многое будет зависеть от того, кому удастся навязать чуть более приятную для себя и менее приятную для соперника игру. Оба соперника сильны во всех компонентах (если говорить очень условно), однако Магнус чуть лучше в чисто технических позициях, а Ян — в более сложных стратегических положениях. Но и Магнус может удивить», — цитирует Барского «Чемпионат».

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. 

Ранее сообщалось, что россиянки досрочно выиграли ЧЕ-2021 по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить