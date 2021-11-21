Барский рассказал, в чём Непомнящий сильнее чемпиона мира Карлсена

Международный мастер Владимир Барский высказал своё мнение о грядущем поединке за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном, действующим чемпионом мира, и российским претендентом Яном Непомнящим.

«Матч будет напряжённым и интересным. Магнус очень силён, он уже более десяти лет лидирует в рейтинге. Ян, несмотря на свой огромный талант и задатки, вошёл в мировую десятку несколько лет назад. Будет важна психологическая устойчивость обоих шахматистов. Многое зависит также и от того, удастся ли одному удивить другого в дебюте, в подходе к борьбе, внести что-то новое в игру. Ян очень изобретательный шахматист, в плане игры он очень силён. Очень многое будет зависеть от того, кому удастся навязать чуть более приятную для себя и менее приятную для соперника игру. Оба соперника сильны во всех компонентах (если говорить очень условно), однако Магнус чуть лучше в чисто технических позициях, а Ян — в более сложных стратегических положениях. Но и Магнус может удивить», — цитирует Барского «Чемпионат».

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Ранее сообщалось, что россиянки досрочно выиграли ЧЕ-2021 по шахматам.