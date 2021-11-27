Жуков: Непомнящий добился важной боевой ничьей в матче с Карлсеном
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«Психологически очень важно, что Ян добился боевой ничьей, играя чёрными», — цитирует Жукова РИА Новости.
По его мнению, Непомнящий, который играл чёрными фигурами, имел моментами довольно большой перевес по ходу партии.
«Считаю, что начало матча получилось интересным и неплохо складывается для Яна. У него сегодня была инициатива», — добавил он.
Счёт в матче стал 1:1, так как первая партия тоже завершилась ничьей. Россиянин играл чёрными фигурами, а в следующей встрече, которая состоится 28 ноября, ему достанутся белые.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. Есть 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Если после всех партий будет зафиксирована ничья, то назначат тай-брейк.
Российский шахматист является чемпионом Европы, двукратным победителем чемпионата России, двукратным обладателем золота в командном чемпионате мира в составе России, а также победителем Турнира претендентов по шахматам.
Для Карлсена это пятая защита титула.
Ранее Непомнящий высказался о ничьей в первой партии матча за шахматную корону с Карлсеном.