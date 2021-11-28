«Сумасшедшая партия»: как Непомнящий не реализовал преимущество чёрными и во второй раз сыграл вничью с Карлсеном

Вторая партия в матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершилась вничью. Российский шахматист играл чёрными и смог завладеть качественным перевесом, но не реализовал своё преимущество. При этом своими шансами не воспользовался и норвежский гроссмейстер. В результате на 58-м ходу соперники согласились заключить мир.

Во второй партии матча за шахматную корону Ян Непомнящий получил чёрные фигуры, которые нередко приносили ему удачу в поединках с Магнусом Карлсеном. Свои две победы из четырёх над норвежцем он одержал именно тогда, когда отвечал на его первый ход. Также россиянин пять раз сводил такие игры вничью. Всё это позволяло надеяться на то, что по итогам их следующей битвы в Абу-Даби претендент как минимум не будет уступать в счёте.

Карлсен начал партию не самым популярным ходом на e4, а передвинул пешку на d4. В темпе блица соперники разыграли каталонское начало. Задумка норвежца была весьма хитрой: помимо того, что он сам прекрасно разбирается в этом дебюте, для Непомнящего, играющего чёрными фигурами, это был серьёзный вызов. Он провёл на высоком уровне всего четыре таких поединка и в каждом довольствовался ничьей. По итогам дебюта россиянин получил перевес в одну пешку, но едва ли это давало ему какое-либо преимущество.

Также по теме Мирный старт: Непомнящий и Карлсен разыграли ничью в первой партии за шахматную корону Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью в стартовой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский спортсмен...

Следующий ход Карлсена конём на e5 вызвал недоумение у Непомнящего. Он первым взял длительную паузу на раздумья и продвинул вперёд пешку по вертикали «c» вместо аналогичного ответа. Только своим следующим ходом он совершил напрашивающееся движение на d5. Россиянин потратил очень много времени впустую, в то время как Карлсен продолжал ходить практически мгновенно, притом что компьютер отдавал явное предпочтение претенденту.

Перед Непомнящим открывались самые разнообразные перспективы на будущее, и долгие раздумья как раз могли быть связаны с приятными муками выбора. В итоге он решил завести чуть ли не в тыл соперника своего коня, поддержанного пешками, и этим отдал инициативу Карлсену. Норвежец оказался этому не рад. Теперь уже он начал сжигать время таймера, загоняя себя в цейтнот — на 14 ходов он потратил почти час игры.

Чемпиона мира такое положение выбивало из равновесия. Он стал всем своим видом показывать, что Непомнящему удалось выбить его из зоны комфорта своими неожиданными ходами. Возможно, что именно благодаря этому и произошёл самый интересный момент последних двух дней. Карлсен не стал размениваться конями в центре доски, и Непомнящий воспользовался этой фигурой для создания вилки на ладью и слона, стоявших в исходных позициях, с перспективой выйти на ферзя.

Спасать в первую очередь Карлсен решил ладью, но сделать это было уже невозможно. В итоге он лишился ладьи и слона, а россиянин — двух коней. С учётом того, что ещё в дебюте у Непомнящего осталась лишняя пешка, его преимущество в качестве было достаточно весомым. Вот только воспользоваться им снова оказалось проблемой.

На 24-м ходе он продвинул пешку до c3, что привело к полной потере инициативы. Карлсен ухватился за эту соломинку, расчистил место для ферзя и буквально взял на мушку все важнейшие фигуры Непомнящего. Какие бы действия с того момента ни предпринимал россиянин, больше перспективными позициями он не владел. Карлсен же, напротив, своим оставшимся конём контролировал передвижения соперника и мог бы даже задуматься о контратаке, если бы не подходил к концу его второй час.

Но Карлсен снова допустил ошибку. Перевод ферзя на g4 позволил Непомнящему произвести обратный размен ладьи на коня. Вскоре с поля исчезли и ферзи, и несколько пешек и начался ладейный эндшпиль, не суливший никому никакой выгоды. Шахматисты ещё пытались дать болельщикам ложную надежду на какое-то остросюжетное продолжение, но лишь отнимали друг у друга силы перед воскресным возвращением за доску. На 58-м ходу вторая партия подошла к концу.

Непомнящий заявил, что оба шахматиста допускали ошибки, которые привели к ничьей. По его словам, избежать этого исхода было возможно, но сам он предпочёл не идти на слишком высокий риск.

«В целом довольно сложная, насыщенная партия. Мы оба не очень хорошо играли, но, возможно, поэтому эта партия получилась такой интересной. Партия, конечно, была сумасшедшая. Я порой не понимал, что происходит. Понятно, что белые поначалу давили. У меня до сих пор смешанные чувства по поводу этой партии. Мне кажется, мы оба имели шансы на победу. Хорошо, что я смог получить инициативу, потом лишить инициативы соперника. Можно было, конечно, сделать рискованный ход и проиграть, но я решил сделать по-другому. Конечно, сейчас намного меньше давления, чем перед началом турнира. Я просто наслаждаюсь игрой в шахматы», — цитирует россиянина «Чемпионат».

Карлсен, в свою очередь, признал, что провёл встречу не лучшим образом, и свой сомнительный ход ферзём объяснил цейтнотом. Он остался доволен тем, как в итоге закончилась вторая партия.

«Я считал, что у меня хорошая позиция. Но потом допустил небольшую ошибку, и жертва была уже вынужденным, но в то же время логичным решением. Хотя чёрным нужно было много работать, чтобы выиграть сложившуюся позицию. Я не чувствовал, что у меня есть возможность выиграть, хотя и понимал, что моя позиция улучшается. Когда я пошёл g4, у меня заканчивалось время на часах, поэтому решил чуть форсировать игру. Я не видел, как можно улучшить сложившуюся позицию. Конечно, учитывая, как развивалась партия, хорошо, что в итоге сложилась позиция без риска для меня», — заявил чемпион мира.