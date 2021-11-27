Мирный старт: Непомнящий и Карлсен разыграли ничью в первой партии за шахматную корону

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью в стартовой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский спортсмен владел белыми фигурами и на протяжении большей части поединка имел преимущество в одну пешку, но не сумел его реализовать. Первая из 14 встреч закончилась на 45-м ходу.

Матчи за звание чемпиона мира крайне редко могут порадовать бодрым и результативным началом. В последний раз победу в первой партии сумел одержать болгарин Веселин Топалов, когда бросал вызов индийцу Вишванатану Ананду в 2010 году. Правда, тот успех не помог претенденту завоевать шахматную корону. С тех пор каждый её новый розыгрыш начинался с ничьих.

Начало новой битвы между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим не стало исключением. По результатам жеребьёвки россиянину достались белые фигуры в нечётных партиях, так что задавать тон всему матчу должен был именно он. После символического хода со стороны президента FIDE Аркадия Дворковича российский шахматист передвинул пешку на e4. Соперники быстро разыграли Испанскую партию с Берлинской защитой.

На восьмом ходу Непомнящий мог пойти в известную контратаку Маршалла, но выбрал вариант «анти-Маршалл», сходив пешкой на h3. Карлсен в этот момент находился в стороне от доски и не сразу среагировал на ход, в то время как Непомнящий мгновенно отлучился на короткий перерыв. На какое-то время оба кресла претендентов на чемпионскую корону оказались пустыми. Карлсен спустя несколько секунд вернулся и всё равно оставил открытой пешку на e5, и россиянин её забрал. Защищавший её конь продолжил движение вперёд и разменялся на белопольного слона.

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После этого Карлсен предложил размен центральными пешками и вывел таким образом ферзя на d5. Интересно, что в тот момент у норвежца появился шанс поставить мат в один ход, если бы он продолжил движение в сторону короля на g2, но Непомнящий, конечно же, это видел и не собирался допускать глупую ошибку. Он закрыл короля своим ферзём, а затем и вовсе удивил необычным ходом, переместив свою уязвимую фигуру на свободную клетку f1. Россиянин мог бы предложить размен ферзями, к которому был вполне готов, но решил повременить.

Это движение слегка удивило Карлсена, и он крепко задумался над своими дальнейшими действиями. Норвежец решил переместить ладью на b8, и этот момент не сразу заметили следившие за эфиром болельщики. Дело в том, что в электронной версии трансляции произошёл сбой, из-за которого Карлсен якобы совершил бессмысленный ход на c8 и спрятал ладью за пешкой. Но это была ошибка компьютера, а не чемпиона мира. После этого Непомнящий всё-таки разменял ферзей.

Хотя у россиянина было небольшое преимущество за счёт лишней пешки, над своими ходами он стал думать намного дольше Карлсена. У него имелась возможность пойти на обострение, выведя второго коня, но в итоге он решил отвести назад другую аналогичную фигуру, не став подставляться под активную позицию чёрных. После некоторой паузы, связанной с долгими раздумьями уже Карлсена, соперники в очередной раз обменялись, оставив на доске по коню и паре ладей. Преимущество Непомнящего к тому времени испарилось, хотя по контролю времени игроки сравнялись.

К окончанию двух часов, отведённых на первые 40 ходов, Непомнящий предпринял попытку свести игру в свою пользу. Он разбил мешавшую ему сдвоенную пешку, позволив Магнусену забрать одну из них. Норвежец чуть было не оказался в цейтноте, но сумел выйти из-под активного прессинга россиянина, заключавшегося в активном применении ладьи и коня. Непомнящий всё-таки не нашёл для себя продолжения, и предложил ничью на 45-м ходу, которая была принята.

После своей первой игры за шахматную корону россиянин признался, что всё-таки хотел бы реализовать преимущество белых фигур. Он признался, что к действиям Карлсена был готов, но извлечь из них пользу для себя оказалось слишком сложно.

«Беречь силы будет лучше после матча, сейчас какой смысл беречь? Нормальная партия, соперник хорошо играл, применил довольно интересную идею. Я был с ней знаком, но этого мало, надо ещё пытаться создавать проблемы. Нормальная рабочая партия, но когда играешь белым цветом, то хочется большего. Всегда можно играть настолько активно, насколько соперник позволяет. Магнус выбрал очень надёжный дебют, за десять ходов получился эндшпиль с лишней пешкой для меня, но из неё было очень сложно что-то извлечь. Есть некая компенсация и позиция динамического равновесия, но активность никто особую не проявлял», — сказал Непомнящий после партии.