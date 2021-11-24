Перевес Непомнящего в классике и мощь Карлсена в рапиде и блице: что нужно знать о матче за шахматную корону

26 ноября Магнус Карлсен и Ян Непомнящий сыграют первую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец неизменно брал верх над всеми своими соперниками в решающих противостояниях и удерживает титул на протяжении восьми лет. Однако в Дубае он сойдётся лицом к лицу с гроссмейстером, которому уступает по статистике личных встреч с классическим контролем времени. При этом действующий обладатель короны превосходит россиянина в быстрых шахматах.

Считаные дни остаются до начала главного шахматного события последних трёх лет — матча за звание чемпиона мира. Действующему обладателю короны Магнусу Карлсену бросит вызов победитель турнира претендентов Ян Непомнящий. 26 ноября в Дубае состоится первая классическая партия между норвежцем и россиянином, а завершится спор двух лучших игроков планеты 14 или 15 декабря.

Согласно регламенту, претендент должен был оспорить титул ещё в прошлом году, но матч был отложен из-за пандемии коронавируса. Это обстоятельство позволило Карлсену продлить свою гегемонию на шахматном троне до восьми лет. Только в апреле 2021 года был определён его соперник, и им впервые за пять лет стал российский шахматист Непомнящий.

Этот матч за звание чемпиона будет отличаться от нескольких предыдущих по формату. Запланировано проведение не 12 классических партий, а 14. Это связано с тем, что в прошлый раз Карлсен и бросивший ему вызов американец Фабиано Каруана свели все поединки вничью. Чтобы повысить шансы на то, что болельщики всё-таки увидят результативные партии, было решено удлинить матч до выявления победителя на тай-брейке.

При этом все игры по-прежнему должны уместиться в трёхнедельный промежуток, так что шахматистам придётся выступать по не совсем привычному графику: трижды им придётся проводить за доской три дня подряд, и только после этого они получат день отдыха. Выходной будет объявлен и перед финальной классической партией, а после неё сразу же будет разыгран тай-брейк.

Непомнящий славится тем, что лучше всего проводит первую половину турниров. В Дубае сразу восемь игр пройдут в первые десять дней. За это время российский шахматист сможет завладеть преимуществом до того, как разыграется и почувствует «запах крови» Карлсен. Но если этот план не сработает, Непомнящий останется без дня на подготовку к тай-брейку, в котором норвежец как раз будет неоспоримым фаворитом — уже два раза он становился чемпионом мира именно по итогам партий в быстрые шахматы.

Их регламент остался неизменным. В случае ничьей по итогам классических партий (120 минут — на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и ещё 15 минут на оставшиеся + дополнительные 30 секунд за каждый ход) шахматисты проведут четыре игры в рапиде (25 минут + 10 секунд за ход), а затем, если понадобится, будет организовано до пяти двухматчевых партий в блиц (5 минут + 3 секунды за ход). Если и в таком случае игроки не выявят сильнейшего, будет разыграна единственная партия в армагеддон (5 минут у белых и 4 минуты у чёрных + дополнительная секунда, начиная с 61 хода).

Карслен справедливо считается фаворитом и главным претендентом на основную часть призового фонда, которая составит $2 млн. Во-первых, он заметно опережает Непомнящего в рейтинге Эло — 2855 очков против 2782 у россиянина. Во-вторых, норвежец долгое время удерживает звание чемпиона мира не только в классических шахматах, но и в быстрых, и в блице. Если за 14 партий Ян так и не сможет завладеть преимуществом, то едва ли Магнусу придётся беспокоиться по поводу исхода всего матча.

Впрочем, как раз не стоит исключать, что тай-брейк в этот раз не понадобится. Непомнящий — один из тех редких шахматистов, которые имеют положительный баланс встреч с Карлсеном в классике. Всего в таком формате они провели 13 поединков, и россиянин праздновал победу четыре раза при восьми ничьих и одном поражении. Правда, большинство результативных встреч прошло тогда, когда оба игрока были ещё совсем юными и только начинали свой спортивный путь.

Впервые Непомнящий обыграл Карлсена в 2002-м на чемпионате Европы до 12 лет. В следующем году россиянин снова взял верх на первенстве планеты. В 2011-м, за два года до первой коронации Карлсена, Непомнящий обыграл его чёрными фигурами, а спустя шесть лет повторил свой успех. Норвежец взял реванш только в 2019 году. С тех пор они провели ещё три классические партии — и все завершились ничьей. Что же касается быстрых шахмат, то тут преимущество Карлсена неоспоримо — 22 победы против десяти поражений.

Одним из тех, кто помогал Непомнящему готовиться к матчу за звание чемпиона мира, стал Сергея Карякин, который сам в 2016 году бился с норвежцем и даже вёл в счёте. По его мнению, Карлсен уступает россиянину в психологической подготовке и может дать слабину из-за более серьёзного давления.

«Мы провели несколько сборов. Делюсь своим опытом, советами, много играем тренировочных партий. Всё-таки я уже сражался с Магнусом и практически обыграл его в Нью-Йорке. Так что мне определённо есть что рассказать. Считаю, что самое важное — это не бояться соперника. Не бояться, что что-то пойдёт не так. Пусть лучше он боится. Магнусу есть что терять. У него куча спонсорских контрактов. Если он проиграет и потеряет звание чемпиона мира, то это сильно ударит по его имиджу. Карлсен будет сильно стараться не проиграть. Надо психологически давить на этот момент», — сказал Карякин в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом экс-претендент считает, что новый формат матча всё-таки даст некоторое преимущество Карслену, у которого появится лишнее пространство для манёвра.

«Увеличение количества партий — в пользу действующего чемпиона мира. Чем длиннее дистанция, тем Магнусу будет психологически проще. Когда ты знаешь, что впереди ещё много партий, то в одной из них ты можешь рискнуть. Даже если что-то пойдёт не так, у тебя ещё будет шанс отыграться. Для Яна же главное — пройти эту дистанцию без резких спадов. А я практически уверен, что соперник будет давать шансы на победу. Иначе и быть не может в 14 партиях. Главное — реализовать этот шанс, использовать свой голевой момент, как говорят в футболе», — добавил Карякин.