Блицтурнир, занятия спортом и «Что? Где? Когда?»: как Непомнящий готовится к матчу за мировую шахматную корону

24 ноября в Дубае стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Действующему обладателю короны Магнусу Карлсену будет противостоять россиянин Ян Непомнящий. 31-летний гроссмейстер готовился к этому событию последние полгода. За это время он успел встретиться с норвежцем на турнире в Ставангере, принять участие в съёмках телепередачи «Что? Где? Когда?» и похудеть на 10 кг. Сам спортсмен также рассказал, что много играет в футбол и баскетбол, чтобы набрать неплохую физическую форму перед поединком.

Остаётся чуть больше трёх недель до события, которое может стать одним из самых значимых для российского спорта в 2021 году, — матча за шахматную корону. 24 ноября Ян Непомнящий бросит вызов норвежцу Магнусу Карлсену, который владеет титулом чемпиона мира последние восемь лет. Встреча состоится в Дубае во время всемирной выставки Expo.

Подготовка обоих спортсменов к матчу уже входит в завершающую стадию. По словам российского гроссмейстера, последние полгода он посвятил тренировкам и анализу партий соперника.

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«Гигабайты информации мне точно не повредят. Очень много разных факторов, которые повлияют на этот поединок. Подготовку я начал в мае-июне, активно тренировался. Надо подойти в оптимальной форме как психологически, так и физически», — говорил Непомнящий в беседе с ТАСС.

Ян особо отметил, что спортивная подготовка ему особенно важна, так как без неё трудно пройти всю дистанцию турнира. Чтобы быть в форме, 31-летний гроссмейстер выбрал для себя различные командные игры и тоже уделяет им время.

«Наверное, всем нужна физуха. Шахматисты тоже люди, в конце концов. Когда речь идёт о каком-то отрезке, будь то один турнир или один матч, то всё равно усталость, моральная и физическая, будет накапливаться. Поэтому нужна физическая подготовка. Я стараюсь делать упражнения, играю в баскетбол и футбол», — рассказал Непомнящий «Матч ТВ».

Стоит отметить, что впервые за долгое время для определения чемпиона мира может понадобиться больше 12 партий. В нынешнем матче их предусмотрено на две больше в связи с тем, что в 2018 году Карлсен и американец Фабиано Каруана каждую игру с классическим контролем времени завершали вничью. Для Непомнящего это не станет большой проблемой.

«Для меня это то же самое. 12 или 14 партий — это не 24 и не безлимитный поединок. Формат тот же самый, чуть увеличилось количество партий. Было бы лучше, если бы партий было больше, но сколько есть», — заявил шахматист.

Победитель турнира претендентов признался, что за время подготовки к встрече с Карлсеном успел заметно похудеть, хотя сам считает, что в этом не было большой необходимости.

«Похудел не то чтобы основательно. Килограммов десять примерно сбросил. Но где-то я читал… Может, это было во времена Тиграна Петросяна и Бориса Спасского, что перед матчем, наоборот, рекомендовали набирать вес, чтобы во время матча было что тратить. Поэтому не знаю, что лучше. Но я похудел уже давно. Сейчас за этим слежу не так внимательно: главное — чтобы не было больших перепадов. Но ежедневно я занимаюсь физическими упражнениями», — отметил Непомнящий.

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В последний раз россиянин участвовал в турнирах в сентябре, когда приезжал на соревнования, проходившие на родине Карлсена, в Ставангере. Претендент и чемпион сыграли две партии, в каждой из которых была зафиксирована ничья. При этом формат турнира предполагал проведение армагеддона в случае мирного исхода, и в укороченном формате дважды победы отпраздновал норвежец. В итоге он занял первое место среди шести участников, а Непомнящий стал вторым. По словам претендента, этот турнир был нужен ему, чтобы не забывать, как проходят классические партии, и не терять соревновательный ритм.

«Разумеется, необходимо делать перерывы для того, чтобы работа была эффективнее, и чередовать те или иные активности, заниматься спортом или чем-то другим. Например, в ходе одного из сборов я сыграл в блицтурнире в Центральном доме шахматиста, и в моральном плане это был лёгкий день, потому что удалось отвлечься от рутины. Подготовка ведь не слишком разнообразная, ты каждый день делаешь то же, что и всегда, только больше и лучше. Что касается турнира в Норвегии, то мне нужно было почувствовать ритм игры в классические шахматы, потому что играть раз в полгода непривычно», — говорил Непомнящий РИА Новости.

Чтобы рутина не заедала, гроссмейстер также принял участие в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» в составе команды знатоков. Непомнящий активно участвовал в обсуждении и дважды отвечал на вопросы. Правда, один раз его версия оказалась неверной, зато досрочный ответ на вопрос с предметом принёс его команде очко.

В подготовке к главному матчу в карьере шахматисту помогает целая команда специалистов. В неё, по словам Яна, входят больше шести человек, при этом он не стал раскрывать, какие страны представляют его помощники. Оплатить работу специалистов ему позволил недавний спонсорский контракт с «Норильским никелем», заключённый на два года. При этом одним своим участием в матче за шахматную корону Непомнящий гарантирует себе от $800 тыс. призовых. По словам гроссмейстера, это самые большие призовые в его карьере: «Но это тот случай, где намного важнее результат, чем тот приз, который за этим последует».