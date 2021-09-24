Карлсен — о матче за шахматную корону: в Дубае меня ждёт лучшая версия Яна

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Думаю, у меня хорошие шансы. Рад, что на Кубке мира в Сочи мне удалось сыграть много классических партий — это хорошая тренировка перед матчем, но я понимаю, что в Дубае меня ждёт лучшая версия Яна из всех, какие мы когда-либо видели. Очень рад за него: он смог стабилизировать свою игру и чаще показывать тот уровень, на который на самом деле способен», — цитирует Карлсена Федерация шахмат России.

По словам норвежского гроссмейстера, ему придаёт уверенности то, что у него с Непомнящим хороший счёт в рапиде и блице, поэтому игра не будет идти в одни ворота.

Чемпионский матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) поделился ожиданиями от матча между Непомнящим и Карлсеном.