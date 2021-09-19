Жуков оценил шансы Непомнящего в матче за шахматную корону с Карлсеном

Короткая ссылка
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Жуков оценил шансы Непомнящего в матче за шахматную корону с Карлсеном
  • РИА Новости

«Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах. Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный», — цитирует Жукова ТАСС.

Он добавил, что, конечно, будет болеть за российского гроссмейстера, поскольку уже пора шахматной короне вернуться в Россию.

Чемпионский матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее Анатолий Карпов прокомментировал иск экс-чемпионки мира Ноны Гаприндашвили к Netflix.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить