Жуков оценил шансы Непомнящего в матче за шахматную корону с Карлсеном

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) поделился ожиданиями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах. Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный», — цитирует Жукова ТАСС.

Он добавил, что, конечно, будет болеть за российского гроссмейстера, поскольку уже пора шахматной короне вернуться в Россию.

Чемпионский матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

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