Жуков оценил шансы Непомнящего в матче за шахматную корону с Карлсеном
- РИА Новости
«Ян в последнее время здорово прибавил. Видно, что он очень сосредоточился на шахматах. Думаю, что фаворита в предстоящем матче нет, он будет абсолютно равный», — цитирует Жукова ТАСС.
Он добавил, что, конечно, будет болеть за российского гроссмейстера, поскольку уже пора шахматной короне вернуться в Россию.
Чемпионский матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.
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