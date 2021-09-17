Анатолий Карпов прокомментировал иск экс-чемпионки мира Ноны Гаприндашвили к Netflix
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он поддержал желание Гаприндашвили устранить историческую неточность и подтвердил, что именно она «первая отважилась играть с мужчинами».
«Мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только в мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права», — отметил Карпов.
По его словам, в сериале нужно было назвать Гаприндашвили советской шахматисткой, тогда бы не было вопросов.
«Она фактически создала славу грузинской женской шахматной школы», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что сумма иска составляет $5 млн.