Анатолий Карпов прокомментировал иск экс-чемпионки мира Ноны Гаприндашвили к Netflix

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Шахматист Анатолий Карпов прокомментировал сообщение о том, что грузинка Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин, подала в суд на компанию Netflix из-за эпизода в сериале «Ход королевы».
Анатолий Карпов прокомментировал иск экс-чемпионки мира Ноны Гаприндашвили к Netflix
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

В беседе с радио «Комсомольская правда» он поддержал желание Гаприндашвили устранить историческую неточность и подтвердил, что именно она «первая отважилась играть с мужчинами».

«Мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только в мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права», — отметил Карпов.

По его словам, в сериале нужно было назвать Гаприндашвили советской шахматисткой, тогда бы не было вопросов.

«Она фактически создала славу грузинской женской шахматной школы», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что сумма иска составляет $5 млн.

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