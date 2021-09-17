Экс-чемпионка мира по шахматам Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix

Грузинка Нона Гаприндашвили, пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин, подала в суд на компанию Netflix из-за эпизода в сериале «Ход королевы».

Как сообщает Hollywood Reporter, сумма иска составляет $5 млн. Гаприндашвили не понравилось высказанное в сериале утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. По словам шахматистки, к 1968 году, о котором идёт речь в произведении, она успела провести по крайней мере 59 партий с мужчинами, в том числе с десятью гроссмейстерами.

Также Гаприндашвили возмутило, что в фильме её назвали русской, хотя она грузинка.

«Грузины пострадали от русского господства в составе СССР, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России (в ходе конфликта 2008 года)», — говорится в иске шахматистки.

Сюжет сериала «Ход королевы» основан на одноимённой книге американского писателя Уолтера Тевиса, повествующей о вымышленной шахматистке-вундеркинде Бет Хармон.

Ранее сообщалось, что российская сборная вышла в финал международной шахматной онлайн-олимпиады.