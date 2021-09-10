Непомнящий уступил Карлсену на турнире в Ставангере

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в рамках четвёртого тура турнира в норвежском Ставангере.

В партии в классические шахматы Непомнящий и Карлсен сыграли вничью, а в армагеддоне россиянин уступил норвежцу.

Другой россиянин, Сергей Карякин, обыграл ещё одного представителя Норвегии — Арьяна Тари. Россиянин в классике разошёлся миром с соперником, а в армагеддоне оказался сильнее норвежца.

По итогам четырёх туров Рихард Раппорт из Венгрии лидирует в турнирной таблице (8,5 балла). Карлсен занимает вторую строчку (6), Карякин и Непомнящий делят третье и четвёртое места (по 4), француз Алиреза Фирузджа и Тари набрали по 3 балла.

Ранее сообщалось, что сборная России с первого места в группе пробилась в четвертьфинал второй шахматной онлайн-олимпиады.