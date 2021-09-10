Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады
- © Malte Ossowski
- globallookpress.com
Российская команда в восьмом туре группового этапа элитного дивизиона переиграла сборную Испании со счётом 4:2.
Победы одержали Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина. Александр Грищук сыграл вничью с Давидом Гихарро, а Катерина Лагно — с Аной Матнадзе. Владимир Федосеев уступил Хайме Сантосу.
Россия по итогам восьми туров имеет в своём активе 16 очков. На втором месте расположилась Украина с 13 очками. Третью строчку занимает Германия (12 очков).
Ранее сообщалось, что россияне обыграли Украину.