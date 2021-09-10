Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады

Сборная России с первого места в группе пробилась в четвертьфинал второй шахматной онлайн-олимпиады.

© Malte Ossowski

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Российская команда в восьмом туре группового этапа элитного дивизиона переиграла сборную Испании со счётом 4:2. Победы одержали Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина. Александр Грищук сыграл вничью с Давидом Гихарро, а Катерина Лагно — с Аной Матнадзе. Владимир Федосеев уступил Хайме Сантосу. Россия по итогам восьми туров имеет в своём активе 16 очков. На втором месте расположилась Украина с 13 очками. Третью строчку занимает Германия (12 очков). Ранее сообщалось, что россияне обыграли Украину.