Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады

Короткая ссылка
Сборная России с первого места в группе пробилась в четвертьфинал второй шахматной онлайн-олимпиады.
Российские шахматисты с первого места вышли в четвертьфинал онлайн-олимпиады
  • © Malte Ossowski
  • globallookpress.com

Российская команда в восьмом туре группового этапа элитного дивизиона переиграла сборную Испании со счётом 4:2.

Победы одержали Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Лея Гарифуллина. Александр Грищук сыграл вничью с Давидом Гихарро, а Катерина Лагно — с Аной Матнадзе. Владимир Федосеев уступил Хайме Сантосу.

Россия по итогам восьми туров имеет в своём активе 16 очков. На втором месте расположилась Украина с 13 очками. Третью строчку занимает Германия (12 очков).

Ранее сообщалось, что россияне обыграли Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить