Выиграл четыре партии и привлёк внимание Карлсена: как Непомнящий стремится к победе на турнире претендентов по шахматам

В Екатеринбурге близится к завершению шахматный турнир претендентов, победитель которого в конце года сыграет с Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира. После десяти туров лидерство удерживает Ян Непомнящий. Он опережает своих ближайших преследователей, Фабиано Каруану и Максима Вашье-Лаграва, на одно очко. При этом в оставшихся встречах российский гроссмейстер сыграет с американцем и французом белыми фигурами. Комментируя ход турнира, Карлсен заявил, что Непомнящий «может его переиграть».

Российский шахматист Ян Непомнящий всё ближе к тому, чтобы стать соперником норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за звание чемпиона мира. 30-летний гроссмейстер уверенно лидирует на турнире претендентов за четыре тура до конца. Он опережает на одно очко трёх ближайших конкурентов и уже успел напугать действующего обладателя шахматной короны уровнем своей игры.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов стартовал ещё в марте прошлого года в Екатеринбурге, но тогда соревнования пришлось прервать после первого круга из-за пандемии коронавируса. 19 апреля игроки вновь сели за шахматные доски, чтобы встретиться друг с другом и провести оставшиеся семь туров.

До возобновления партий лидерство удерживал француз Максим Вашье-Лаграв, попавший в число претендентов после отказа азербайджанца Теймура Раджабова от участия. Он имел одинаковое количество очков с Непомнящим, но опережал его благодаря победе белыми в последнем матче перед паузой — россиянин не до конца доработал во французской защите и признал поражение на 42-м ходу. На одно очко от лидирующего дуэта отстают сразу четверо шахматистов, и в их числе — последний претендент на звание чемпиона мира Фабиано Каруана из США.

Второй круг начался без разведки. Каруана обыграл Вашье-Лаграва белыми фигурами, что кардинально изменило положение в турнирной таблице. Игроки выбрали весьма непростой вариант развития партии, при котором крайне важна была их дебютная подготовка — и в ней оказался лучше американский шахматист. Он легко и быстро принимал решения, в то время как Вашье-Лаграв тратил слишком много времени на ходы, которые так и не помогли выйти в эндшпиль с преимуществом. Хотя временами казалось, что поединок сведётся к ничьей, у француза не осталось сил для защиты, и Каруана довёл дело до победы.

Тем временем Непомнящий уже успел провести свою первую встречу после паузы с голландцем Анишем Гири. Российский шахматист имел возможность рискнуть и сыграть обоюдоостро в ответ на предложенный соперником дебют, но предпочёл не лезть на рожон. Гири повторил своё предложение, намереваясь разменять белопольных слонов, но и оно было отвергнуто. В результате игроки довольно быстро согласились на ничью, которая вывела Непомнящего на единоличное первое место с преимуществом в пол-очка перед Каруаной и Вашье-Лагравом, а заодно позволила сохранить силы на следующие два дня.

Девятый тур на ход турнира не повлиял. Все три фаворита играли чёрными и довольствовались ничейными результатами. Непомнящему пришлось защищаться во встрече с Александром Грищуком, который хотел реабилитироваться после в некотором смысле сенсационного поражения, нанесённого ему Кириллом Алексеенко накануне, но он справился со всеми вызовами. Алексеенко же встречался с Каруаной. Молодой россиянин постарался максимально задействовать все свои фигуры, но в итоге оба шахматиста остались с одними королями. Вашье-Лаграв второй раз подряд играл чёрными и рисковал снова остаться ни с чем в партии с Дин Лижэнем, но китаец грубо ошибся, рано начав продвигать пешку к зоне превращения. Француз воспользовался этим подарком и спас партию.

Зато в десятом туре Непомнящий увеличил свой отрыв. Он играл белыми с Алексеенко, и этот матч сразу пошёл по непредсказуемому сценарию. Чёрные рано начали допускать неточности, и инициатива перешла к лидеру турнира. Алексеенко слишком близко подпустил к себе чужие фигуры и не мог даже помыслить о контратаке. Непомнящий одержал четвёртую победу — как минимум на две больше, чем кто-либо ещё из участников турнира.

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Каруана и Вашье-Лаграв тоже играли белыми, но своим минимальным преимуществом не воспользовались. Француз диктовал свои условия Гири, но столкнулся с образцовой защитой голландского гроссмейстера и после разменов фигурами согласился на ничью. А американский шахматист сам сдал позицию в поединке с Дин Лижэнем, предоставив ему лишние пешки в середине доски. Окажись на месте китайца иной шахматист, он мог бы даже довести дело до победы, но соперники вовремя пожали друг другу руки.

В результате Непомнящий довёл своё преимущество до одного очка — за четыре тура до конца его уже может хватить для итоговой победы, особенно с учётом оставшихся партий. Российскому шахматисту предстоит сыграть белыми с Каруаной и Вашье-Лагравом, а также вывести чёрные фигуры в поединках с китайцами Дин Лижэнем и Ван Хао, у которых за весь турнир на двоих лишь две победы.

Лидерство Непомнящего не оставил без внимания Карлсен, вот уже восемь лет владеющий шахматной короной. Его так поразила игра россиянина, что он прямо заявил о возможном проигрыше, если им доведётся встретиться за одной доской.

«Он может меня переиграть. Всегда было любопытно устроить такую битву стилей!» — приводит слова норвежца Chess24.

Турнир претендентов в Екатеринбурге продлится как минимум до 27 апреля и задержится ещё на один день, если для выявления сильнейшего шахматиста понадобятся дополнительные партии. А поединки за звание чемпиона мира стартуют 24 ноября в Дубае и пройдут в рамках Всемирной выставки.