Шахматист Карякин подписал новое спонсорское соглашение

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин подписал спонсорское соглашение с букмекерской компанией MELbet.
Шахматист Карякин подписал новое спонсорское соглашение

    Подписание состоялось в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве.

    Соглашение между Карякиным и MELbet рассчитано на полгода и помимо оклада предусматривает премиальные выплаты, зависящие от успехов.

    «Большое спасибо компании за внимание к шахматам, за поддержку. Дай бог, пандемия будет заканчиваться и будет появляться всё больше новых соревнований. К ним нужно готовиться, проводить сборы, набирать тренерский штаб, а это связано с финансовыми затратами. Поэтому помощь MELbet будет для меня очень важной. Я, со своей стороны, обещаю заниматься шахматами добросовестно, готовиться к соревнованиям и показывать всё, на что я способен», — заявил Карякин.

    Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира.

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