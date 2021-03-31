Шахматист Карякин подписал новое спонсорское соглашение

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подписал спонсорское соглашение с букмекерской компанией MELbet.

Подписание состоялось в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве.

Соглашение между Карякиным и MELbet рассчитано на полгода и помимо оклада предусматривает премиальные выплаты, зависящие от успехов.

«Большое спасибо компании за внимание к шахматам, за поддержку. Дай бог, пандемия будет заканчиваться и будет появляться всё больше новых соревнований. К ним нужно готовиться, проводить сборы, набирать тренерский штаб, а это связано с финансовыми затратами. Поэтому помощь MELbet будет для меня очень важной. Я, со своей стороны, обещаю заниматься шахматами добросовестно, готовиться к соревнованиям и показывать всё, на что я способен», — заявил Карякин.

Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира.