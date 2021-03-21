Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира

Россиянин Ян Непомнящий проиграл нидерландцу Анишу Гири в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

По итогам восьми партий в быстрые шахматы гроссмейстеры не выявили сильнейшего. На тай-брейке, сыгранном в блице, обе партии выиграл Гири, став таким образом победителем турнира.

В противостоянии за третье место действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее американца Уэсли Со.

Magnus Carlsen Invitational является четвёртым турниром в шахматном туре, который стартовал в ноябре 2020 года.

Ранее в ФИДЕ заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов.