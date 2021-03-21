Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира

Короткая ссылка
Россиянин Ян Непомнящий проиграл нидерландцу Анишу Гири в финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

По итогам восьми партий в быстрые шахматы гроссмейстеры не выявили сильнейшего. На тай-брейке, сыгранном в блице, обе партии выиграл Гири, став таким образом победителем турнира.

В противостоянии за третье место действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оказался сильнее американца Уэсли Со.

Magnus Carlsen Invitational является четвёртым турниром в шахматном туре, который стартовал в ноябре 2020 года.

Ранее в ФИДЕ заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить