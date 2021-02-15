В FIDE заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что шахматный турнир претендентов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 19 апреля.

«В соответствии с нашим решением восьмой тур турнира претендентов пройдёт 19 апреля в Екатеринбурге. И далее до 14-го тура сыграют за десять дней. Надеемся, что на этот раз всё будет хорошо», — сказал Дворкович ТАСС.

Турнир претендентов начался в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса.

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице первое место делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, имеющие по 4,5 очка.

Ранее сообщалось, что матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае.