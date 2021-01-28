Матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае

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Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила сроки и место проведения матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам.
Матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба FIDE, матч за мировую шахматную корону пройдёт во время выставки Expo 2020 в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

Соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена станет победитель турнира претендентов, приостановленного весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, возобновление которого запланировано на апрель.

Ранее сообщалось, что 18-летний российский шахматист победил Карлсена на турнире в Вейк-ан-Зее.

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