Матч за мировую шахматную корону пройдёт в Дубае

Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила сроки и место проведения матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам.

Как сообщает пресс-служба FIDE, матч за мировую шахматную корону пройдёт во время выставки Expo 2020 в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.

Соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена станет победитель турнира претендентов, приостановленного весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, возобновление которого запланировано на апрель.

Ранее сообщалось, что 18-летний российский шахматист победил Карлсена на турнире в Вейк-ан-Зее.