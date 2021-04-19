Алексеенко одержал победу над Грищуком в восьмом туре турнира претендентов
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексеенко одержал победу, играя белыми фигурами. Победа позволила ему опередить китайца Дина Лижэня и покинуть последнее место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с Грищуком — по 3,5.
В девятом туре, который пройдёт 20 апреля, Грищук встретится с другим россиянином — Яном Непомнящим, а Алексеенко — с американцем Фабиано Каруаной.
Ранее шахматист Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов в Екатеринбурге.