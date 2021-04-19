Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Гири на турнире претендентов в Екатеринбурге
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В восьмом туре россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири. Также вничью сыграли китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.
Непомнящий с пятью набранными очками после восьми партий вышел на первое место, на полбалла опередив француза Максима Вашье-Лаграва, который провёл на одну партию меньше.
Ранее Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов.