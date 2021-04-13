Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов.
Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас есть дорожная карта, где всё прописано до деталей. Медицинский протокол и меры предосторожности будут соответствовать всем требованиям, но будут максимально комфортными», — заявил Дворкович.

По его словам, шахматисты должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Температуру будут измерять дистанционно. Маски и рукопожатия — на усмотрение игроков.

«Я знаю, что два участника вакцинировались — один российский и один китайский. Это личное дело каждого и не является обязательной мерой», — уточнил Дворкович.

Он добавил, что в зрительный зал допустят небольшое число болельщиков — при условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста.

Ранее в FIDE заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов.

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