Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«У нас есть дорожная карта, где всё прописано до деталей. Медицинский протокол и меры предосторожности будут соответствовать всем требованиям, но будут максимально комфортными», — заявил Дворкович.
По его словам, шахматисты должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Температуру будут измерять дистанционно. Маски и рукопожатия — на усмотрение игроков.
«Я знаю, что два участника вакцинировались — один российский и один китайский. Это личное дело каждого и не является обязательной мерой», — уточнил Дворкович.
Он добавил, что в зрительный зал допустят небольшое число болельщиков — при условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста.
Ранее в FIDE заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов.