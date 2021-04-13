Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал меры безопасности на шахматном турнире претендентов.

Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас есть дорожная карта, где всё прописано до деталей. Медицинский протокол и меры предосторожности будут соответствовать всем требованиям, но будут максимально комфортными», — заявил Дворкович.

По его словам, шахматисты должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа. Температуру будут измерять дистанционно. Маски и рукопожатия — на усмотрение игроков.

«Я знаю, что два участника вакцинировались — один российский и один китайский. Это личное дело каждого и не является обязательной мерой», — уточнил Дворкович.

Он добавил, что в зрительный зал допустят небольшое число болельщиков — при условии соблюдения социальной дистанции, наличии прививки, антител или ПЦР-теста.

Ранее в FIDE заявили о возобновлении шахматного турнира претендентов.