Шахрай сравнил фигуриста Чена с Фишером и Месси

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Чемпион мира и Европы Сергей Шахрай с восторгом отреагировал на победу американского фигуриста Нэйтана Чена в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.
Шахрай сравнил фигуриста Чена с Фишером и Месси
  • Reuters

«То, что творит Чен, просто запредельно! Это гений на льду, как Фишер в шахматах или как Роналду и Месси в футболе. Пиковой точкой чемпионата, его гвоздём, было выступление Чена», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Он также отметил работу тренера Чена Рафаэля Арутюняна.

«Что касается наших ребят, их нужно похвалить: выступили в свою силу, не потерялись на общем высоком фоне и, самое главное, завоевали для России максимальное количество квот на Олимпийские игры», — сказал Шахрай.

Чен завоевал золото чемпионата мира, набрав 320,88 балла по сумме двух прокатов.

Ранее сообщалось, что Чен на льду подарил Анне Щербаковой торт с фейерверками в день её рождения.

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