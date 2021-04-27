Непомнящий прокомментировал победу на шахматном турнире претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился эмоциями от досрочной победы на турнире претендентов в Екатеринбурге.
Непомнящий прокомментировал победу на шахматном турнире претендентов
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«Конечно, напряжение было очень сильным, я не мог спать после первых трёх партий вообще, поэтому я пошёл на быструю ничью против Гири Аниша. И перед партией против Кирилла Алексеенко я наконец-то смог выспаться, но это не значит, что напряжение спало. Было очень тяжело расслабиться», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Гроссмейстер не смог выделить какую-то определённую партию как решающую и отметил, что было очень важно выиграть партии и против Алексеенко, и против Ван Хао.

«Я комментировал два предыдущих турнира претендентов и понял, что нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. Можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать», — сказал он.

В период с 24 ноября по 16 декабря в Дубае Непомнящий проведёт матч за мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном.

Ранее сообщалось, что Непомнящий сыграл вничью с Вашье-Лагравом и досрочно выиграл шахматный турнир претендентов.

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