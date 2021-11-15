«Нам есть чем удивить Карлсена»: Поткин о подготовке Непомнящего, сюрпризах для чемпиона и матче за шахматную корону»

Претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий проводит в Дубае финальный сбор перед матчем за шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря. Об этом в интервью RT рассказал тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин. По его словам, ранний заезд объясняется желанием пройти акклиматизацию и привыкнуть к обстановке, чтобы подопечный был полон сил и энергии. Специалист отметил, что команда проделала огромную работу по подготовке к встрече с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и готова преподнести ему сюрприз.

— До матча на первенство мира осталось меньше двух недель. Расскажите, как прошёл процесс подготовки? Думаю, работу вы начали в тот самый день, когда Ян досрочно стал победителем турнира претендентов.

— Не ошибаетесь. Как только он выиграл его, и улеглись первые эмоции, мы сразу начали выстраивать процесс подготовки. Он довольно длительный и имеет свою специфику по сравнению с подготовкой, скажем, к турниру претендентов. Там встречи с разными соперниками, другие задачи. А матч на первенство планеты — это игра с одним оппонентом. Здесь требуется особенный подход — подготовка одной команды к другой. У Магнуса давно отлажены эти механизмы, он матёрый участник. Но и у меня тоже есть опыт поединка 2016 года в Нью-Йорке, где я помогал Сергею Карякину. И, безусловно, на многие вещи я смотрю с точки зрения накопленного багажа.

В этом году у нас прошло намного больше сборов, чем раньше. Мы или участвовали в турнирах, или где-то готовились, дома проводили совсем немного времени. Проделали огромную работу, и сейчас прилетели в Дубай на финальный сбор. Задача — пройти акклиматизацию, привыкнуть к обстановке, чтобы Ян подошёл к противостоянию полный сил и энергии и в полной мере проявил свои лучшие качества. Он по натуре — игрок, любит сам процесс, и наша задача организовать здесь всё так, чтобы он спокойно выходил и проводил партию в своё удовольствие.

— Слышала, что в подготовке Яна был задействован суперкомпьютер из Сколково. Это правда?

— Да, действительно. Сейчас компьютеры играют очень большую роль при подготовке, существенно облегчая те аналитические задачи, которые стоят перед командой. Если раньше, в советскую эпоху, во времена матча Карпова с Каспаровым, анализом занимались бригады ночи напролёт, то теперь компьютер делает всё гораздо быстрее. Но при этом очень важен и человеческий взгляд. Не всегда то, что показывает компьютер, можно применить, требуется понимание.

— Игры онлайн тоже помогают в подготовке?

— В последние годы шахматы всё больше уходят в онлайн, но матчи за звание чемпиона мира проходят вживую, и поэтому очень важно чувствовать те самые привычные деревянные фигуры. И данному моменту мы старались уделить особое внимание. Поэтому по ходу подготовки Ян принял участие во многих турнирах — во многих турнирах — по быстрым шахматам и блицу в Париже и Загребе, классическим шахматам в Ставангере.

— В Норвегии Непомнящий встречался с Карлсеном, но уступал в укороченных партиях. Насколько показательны эти результаты накануне матча?

— Мы были рады попытать счастье на соревновании столь высокого уровня и делали акцент именно на встречах с чемпионом мира. Могу сказать, что обе встречи в классические шахматы Ян провёл достаточно уверенно, завершив их вничью. Но в целом мы этот турнир рассматривали как тренировочный этап подготовки, мы ставили перед собой иные задачи. Конечно, определённые выводы сделали, но главное, Ян почувствовал игру. Важно было перед матчем прочувствовать «живые» шахматы. Не удалось взять верх — не беда, трагедии из этого не делаем, просто работаем дальше.

— Матч на первенство мира — большая психологическая нагрузка. Вы как-то работаете отдельно над эмоциональным состоянием Яна?

Также по теме По стопам Карякина: Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов и сразится за шахматную корону Российский шахматист Ян Непомнящий за один игровой день до финиша обеспечил себе победу в турнире претендентов на титул чемпиона...

— Безусловно, психология имеет в шахматах очень большое значение, особенно в матчах за «корону». Всё-таки за стол садятся только два шахматиста, и всё внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы всё это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно. Ян хорошо настроен, он достаточно мотивирован, сконцентрирован, при этом чувствует себя комфортно. Знаете, у спортсменов есть такое выражение: на старте нужно чувствовать себя как на сковородке, но не на раскалённой и не на холодной. Важно выбрать правильную температуру, то есть понимать свой ритм, пребывать в хорошем тонусе и быть ко всему готовым.

— Карлсен и Непомнящий играют друг против друга фактически с детства. Стоит ли принимать во внимание счёт их личных встреч, в котором сейчас у российского шахматиста есть преимущество?

— Они знают друг друга очень хорошо и провели много партий. Также они одного возраста и принадлежат к одной эпохе в шахматах. Мне кажется, это делает матч лишь более ярким и особенным. А все те счёты, которые были до него, мы отбросили в сторону. Сейчас главное, чтобы Ян совершенствовал свою игру, становился более разносторонним шахматистом. Да, Магнусу всегда непросто противостоять Яну, он сам говорил об этом не раз. Но мы стараемся не думать о таких вещах. Просто готовимся, учитывая характер соперника.

— И вы готовы чем-то удивить действующего чемпиона мира?

— Это одна из задач как шахматиста, который играет в матче, так и его команды. Да, многое изучено, но всегда можно что-то найти и преподнести сюрприз тому, кто находится на противоположной стороне доски. Наша команда подобралась именно для этого — удивлять, вносить новое как в действия Яна, так и в шахматы в целом. Каждый матч за шахматную корону дарит миру что-то новое. И мы находимся в ожидании битвы лучших умов.

— Вы давно работаете с Яном, что для спорта не совсем обычно. Для вас этот матч — тоже особый этап.

— Да, мы сотрудничаем почти 15 лет, и это всегда было для меня большим вызовом — работа с таким творческим и интересным шахматистом, который с ранних лет проявлял весьма неординарные способности. Предстоящий матч и для меня тоже большой вызов. Мне как тренеру важно чувствовать, что ученик становится сильнее каждый день. И я это вижу в Яне, вижу его большую мотивацию на протяжении всего нашего совместного пути. Мне важен тот результат, которого мы с ним достигаем. Наши победы порой даются в большой борьбе, но раз мы к ним приходим, значит, наш творческий союз сложился не зря.