Карпов рассказал, за счёт чего Непомнящий может победить Карлсена

12-й чемпион мира Анатолий Карпов поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«В Нью-Йорке в 2016 году Карякин имел все шансы стать чемпионом мира, но сам их упустил. После этого у нас надежд вернуть шахматную корону не было. Сейчас Ян имеет всё для этого, но важно не допустить тех ошибок, что были у Сергея», — цитирует Карпова ТАСС.

Напомним, что Карякин уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

Матч за звание чемпиона мира состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Ранее Непомнящий рассказал о подготовке к титульному матчу с Карлсеном.