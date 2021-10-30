Непомнящий рассказал о подготовке к титульному матчу с Карлсеном

Россиянин Ян Непомнящий рассказал о ходе подготовки к титульному матчу с чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Как, наверное, и происходит в таких случаях, эти шесть месяцев подготовки прошли быстро. Бывает, когда время тянется и, наоборот, когда оно бежит. В моём случае сработал второй вариант, потому что мы с командой много работали и до сих пор продолжаем готовиться», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

Гроссмейстер отметил, что ощущается нехватка времени.

«Это так называемый синдром студента, когда экзамен уже начался, а ты будто бы не готов, ничего не выучил, и всё можно было сделать лучше», — пояснил Непомнящий.

По словам 31-летнего шахматиста, он пока не включил внутренний таймер обратного отсчёта времени до начала матча. Гроссмейстер предположил, что, возможно, начнёт работать за неделю до поединка.

Чемпионский матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Ранее Карлсен поделился ожиданиями от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.