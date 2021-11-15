Поткин: Непомнящий готов преподнести сюрприз Карлсену в матче за шахматную корону

Тренер Владимир Поткин сообщил, что Ян Непомнящий проделал огромную работу по подготовке к встрече с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Это одна из задач как шахматиста, который играет в матче, так и его команды. Да, многое изучено, но всегда можно что-то найти и преподнести сюрприз тому, кто находится на противоположной стороне доски. Наша команда подобралась именно для этого — удивлять, вносить новое как в действия Яна, так и в шахматы в целом. Каждый матч за шахматную корону дарит миру что-то новое. И мы находимся в ожидании битвы лучших умов», — заявил в интервью RT Поткин.

Матч за звание чемпиона мира состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее тренер Непомнящего заявил, что Ян хорошо настроен и мотивирован перед чемпионским матчем.