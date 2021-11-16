Карлсен: Непомнящий заслужил своё место в чемпионском матче

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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен высказал мнение о сопернике по предстоящему матчу за мировую шахматную корону — россиянине Яне Непомнящем.
Карлсен: Непомнящий заслужил своё место в чемпионском матче
  • РИА Новости

«Я подхожу к каждому матчу за звание чемпиона мира с огромным уважением к своему сопернику. Чтобы стать победителем турнира претендентов, необходимо стабильно демонстрировать игру мирового уровня на протяжении всего отбора. Также здесь важна психологическая стойкость в критические моменты. Мы с Яном ровесники, хорошо знаем друг друга. Он заслужил своё место в чемпионском матче. Мне нужно будет стать лучшей версией самого себя в предстоящей упорной битве», — цитирует Карлсена Gulf News.

Матч Карлсен — Непомнящий состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. 

Ранее Поткин заявил, что Непомнящий готов преподнести сюрприз Карлсену в матче за шахматную корону.

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