Карлсен рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону с Непомнящим

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен рассказал о своей подготовке к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Матчи за звание чемпиона мира по шахматам очень утомительны в психологическом плане. Я старался не думать об этом до того, как семь месяцев назад определился победитель турнира претендентов. Постепенно я всё больше фокусируюсь на игре. В подготовке есть три основных аспекта: чисто шахматная часть, физические тренировки и психологическая подготовка. К тому же необходима хорошая команда, которая будет с тобой по ходу матча. Обычно у обоих игроков есть секунданты из числа сильных гроссмейстеров, которые работают над дебютными приготовлениями. Ты хочешь как можно лучше подготовиться к любым возможным сюрпризам, которые способен преподнести твой соперник. При этом и сам хочешь удивить его. После начальных партий начинается критическая работа по адаптации твоих наработок в игре», — приводит слова норвежца Gulf News.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Ранее Карлсен заявил, что Непомнящий заслужил своё место в чемпионском матче.