Карлсен рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону с Непомнящим

Короткая ссылка
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен рассказал о своей подготовке к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
Карлсен рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону с Непомнящим
  • @FIDE_chess
  • Twitter

«Матчи за звание чемпиона мира по шахматам очень утомительны в психологическом плане. Я старался не думать об этом до того, как семь месяцев назад определился победитель турнира претендентов. Постепенно я всё больше фокусируюсь на игре. В подготовке есть три основных аспекта: чисто шахматная часть, физические тренировки и психологическая подготовка. К тому же необходима хорошая команда, которая будет с тобой по ходу матча. Обычно у обоих игроков есть секунданты из числа сильных гроссмейстеров, которые работают над дебютными приготовлениями. Ты хочешь как можно лучше подготовиться к любым возможным сюрпризам, которые способен преподнести твой соперник. При этом и сам хочешь удивить его. После начальных партий начинается критическая работа по адаптации твоих наработок в игре», — приводит слова норвежца Gulf News.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

Ранее Карлсен заявил, что Непомнящий заслужил своё место в чемпионском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить