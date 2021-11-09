«Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае

Ice Dubai Show состоится с 3 по 5 декабря в Дубае: яркий матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» и два дня шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» пройдут на Coca-Cola Арене — ждём болельщиков на трибунах! Билеты здесь: https://t.co/JcSOD6LX2gpic.twitter.com/HeGpilpcoe