«Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае
- AP
«Топим в Дубай!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ice Dubai Show состоится с 3 по 5 декабря в Дубае: яркий матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» и два дня шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» пройдут на Coca-Cola Арене — ждём болельщиков на трибунах! Билеты здесь: https://t.co/JcSOD6LX2gpic.twitter.com/HeGpilpcoe— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 9, 2021
Матч состоится в рамках шоу Ice Dubai Show, которое пройдёт в Дубае с 3 по 5 декабря. Хоккейная встреча запланирована на 3 декабря. Также состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мероприятия пройдут на Coca-Cola Arena.
Ранее Фетисов заявил, что Овечкин настроен обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.