«Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае

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Омский «Авангард» анонсировал встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ).
«Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае
  • AP

«Топим в Дубай!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч состоится в рамках шоу Ice Dubai Show, которое пройдёт в Дубае с 3 по 5 декабря. Хоккейная встреча запланирована на 3 декабря. Также состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мероприятия пройдут на Coca-Cola Arena.

Ранее Фетисов заявил, что Овечкин настроен обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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