Ковальчук рассказал о своей новой роли в сборной России по хоккею

Короткая ссылка
Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своей работе в новой роли в национальной команде.
Ковальчук рассказал о своей новой роли в сборной России по хоккею
  • AP

«Предложение поступило от Алексея Юрьевича Жамнова. Я как раз находился в Москве. Мне это показалось очень интересным, и я согласился. Сейчас происходит что-то новое. Будем верить, что получится всё задуманное. Я менеджер сборной России. Отвечаю за селекцию. У меня все полномочия генерального менеджера», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

По его словам, он занимается встречами с хоккеистами и сбором информации об их состоянии, чтобы понимать, кто готов к игре за национальную команду, а затем обсуждает с тренерским штабом кандидатов в сборную.

«Всех этих ребят очень хорошо знаю, со многими сам играл. С кем ни общался — все с воодушевлением приняли моё назначение. Это приятно. И у меня достаточно опыта, чтобы создать хорошую обстановку как в команде среди игроков, так и в тренерском штабе», — добавил Ковальчук.

6 декабря сборная огласила состав на Кубок Первого канала. В первом матче турнира, который состоится 15 декабря, сборная России сыграет с командой Канады. Далее соперниками подопечных Алексея Жамнова станут Швеция (16 декабря), Чехия (18 декабря) и Финляндия (19 декабря).

Ранее тренер Сергей Гончар назвал оптимальным состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить