Ковальчук рассказал о своей новой роли в сборной России по хоккею

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своей работе в новой роли в национальной команде.

«Предложение поступило от Алексея Юрьевича Жамнова. Я как раз находился в Москве. Мне это показалось очень интересным, и я согласился. Сейчас происходит что-то новое. Будем верить, что получится всё задуманное. Я менеджер сборной России. Отвечаю за селекцию. У меня все полномочия генерального менеджера», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

По его словам, он занимается встречами с хоккеистами и сбором информации об их состоянии, чтобы понимать, кто готов к игре за национальную команду, а затем обсуждает с тренерским штабом кандидатов в сборную.

«Всех этих ребят очень хорошо знаю, со многими сам играл. С кем ни общался — все с воодушевлением приняли моё назначение. Это приятно. И у меня достаточно опыта, чтобы создать хорошую обстановку как в команде среди игроков, так и в тренерском штабе», — добавил Ковальчук.

6 декабря сборная огласила состав на Кубок Первого канала. В первом матче турнира, который состоится 15 декабря, сборная России сыграет с командой Канады. Далее соперниками подопечных Алексея Жамнова станут Швеция (16 декабря), Чехия (18 декабря) и Финляндия (19 декабря).

Ранее тренер Сергей Гончар назвал оптимальным состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.