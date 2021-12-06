Гончар назвал оптимальным состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренер сборной России по хоккею Сергей Гончар высказался о составе национальной команды на Кубок Первого канала по хоккею.

«На данный момент состав оптимальный. Если бы он был неоптимальным, были бы другие игроки. Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков КХЛ, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели — кто-то подошёл под концепцию игры нашей сборной, кто-то нет», — цитирует Гончара ТАСС.

По его словам, штаб обращал внимание, кто из хоккеистов находится в оптимальном физическом состоянии и готов играть по требованиям специалистов.

«Ощущения от разговоров с игроками НХЛ самые положительные: ребята все настроены, готовы и хотят играть на Олимпиаде. Мы периодически общаемся и следим за их физическим состоянием», — добавил Гончар.

В первом матче турнира, который состоится 15 декабря, сборная России сыграет с командой Канады. Далее соперниками подопечных Алексея Жамнова станут Швеция (16 декабря), Чехия (18 декабря) и Финляндия (19 декабря).

Ранее сообщалось, что оглашён состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.