Гончар назвал оптимальным состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

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Тренер сборной России по хоккею Сергей Гончар высказался о составе национальной команды на Кубок Первого канала по хоккею.
Гончар назвал оптимальным состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
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«На данный момент состав оптимальный. Если бы он был неоптимальным, были бы другие игроки. Кандидатур было много, мы рассматривали всех игроков КХЛ, поэтому выбирали из того, что есть. Мы посмотрели — кто-то подошёл под концепцию игры нашей сборной, кто-то нет», — цитирует Гончара ТАСС.

По его словам, штаб обращал внимание, кто из хоккеистов находится в оптимальном физическом состоянии и готов играть по требованиям специалистов.

«Ощущения от разговоров с игроками НХЛ самые положительные: ребята все настроены, готовы и хотят играть на Олимпиаде. Мы периодически общаемся и следим за их физическим состоянием», — добавил Гончар.

В первом матче турнира, который состоится 15 декабря, сборная России сыграет с командой Канады. Далее соперниками подопечных Алексея Жамнова станут Швеция (16 декабря), Чехия (18 декабря) и Финляндия (19 декабря).

Ранее сообщалось, что оглашён состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.

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