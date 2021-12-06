Оглашён состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Опубликована заявка национальной хоккейной команды страны на Кубок Первого канала.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов выбрал для участия в турнире следующих хоккеистов:

— вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА);

— защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Магнитогорск), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»);

— форварды: Дмитрий Воронков, Артём Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все четверо — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Сергей Толчинский (все трое — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все четверо — СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Магнитогорск), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

В первом матче турнира, который состоится 15 декабря, сборная России сыграет с командой Канады. Далее соперниками подопечных Алексея Жамнова станут Швеция (16 декабря), Чехия (18 декабря), Финляндия (19 декабря).

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России сыграет с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022.