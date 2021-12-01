Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в рамках подготовки к МЧМ-2022

Молодёжная сборная России проведёт контрольный матч с Канадой в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира — 2022.

Об этом сообщает пресс-служба МЧМ-2022 в своём Twitter.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Молодёжная сборная России сыграет в группе B с командами Швейцарии, Словакии, Швеции и США.

Напомним, что президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не допустит отмены турнира в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Ранее Самсонов потерпел первое поражение в сезоне НХЛ.