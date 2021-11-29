Панарин: тренеры донесли, что на ОИ-2022 нужно играть за родину

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о встрече с главным тренером сборной России по хоккею Алексеем Жамновым.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильёй Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Не должно быть ситуации, при которой приезжает энхаэловец, думающий об индивидуальной статистике — голах и голевых передачах», — цитирует Панарина РИА Новости.

Он также добавил, что старается меньше думать об Олимпиаде в Пекине, потому что боится перегореть.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Сборная России по хоккею сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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