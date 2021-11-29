Овечкин отметился очередным достижением в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролина Харрикейнз».

Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В матче российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился забитой шайбой. Таким образом, на его счету 749 шайб за карьеру в НХЛ.

Он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить десять шайб и отдать десять результативных передач за один месяц.

Ранее сообщалось, что Самсонов — единственный вратарь НХЛ без поражений в основное время.