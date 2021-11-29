Овечкин отметился очередным достижением в НХЛ
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Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли, завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В матче российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился забитой шайбой. Таким образом, на его счету 749 шайб за карьеру в НХЛ.
Он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить десять шайб и отдать десять результативных передач за один месяц.
Ранее сообщалось, что Самсонов — единственный вратарь НХЛ без поражений в основное время.