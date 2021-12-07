Фетисов — о бойкоте США ОИ-2022: история их ничему не учит
- РИА Новости
«США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры — это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока всё выглядит достаточно смешно», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.
Ранее Роднина заявила, что Олимпиада от бойкота США хуже не станет.