Фетисов — о бойкоте США ОИ-2022: история их ничему не учит

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение властей США объявить дипломатический бойкот Китаю в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры — это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока всё выглядит достаточно смешно», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.

Ранее Роднина заявила, что Олимпиада от бойкота США хуже не станет.