Роднина: Олимпиада от бойкота США хуже не станет

Короткая ссылка
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась об официально объявленном дипломатическом бойкоте США зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Роднина: Олимпиада от бойкота США хуже не станет
  • РИА Новости

«Присутствие дипломатов на Олимпиаде никакой роли не играет. Не им же там выступать и бороться за медали. МОК на это никак не отреагировал, а мы зачем мусолим? США просто воспользовались моментом продемонстрировать своё вечное недовольство. Нужно же быть в центре внимания. Что, в первый раз такие выходки от них, что ли? Ну да, это провокация. Очередная политизация спорта. Но Олимпийские игры от этого хуже не станут. Какой смысл реагировать на это?» — цитирует Роднину Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Валуев допустил, что ещё несколько стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине вслед за США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить