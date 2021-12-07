Роднина: Олимпиада от бойкота США хуже не станет

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась об официально объявленном дипломатическом бойкоте США зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Присутствие дипломатов на Олимпиаде никакой роли не играет. Не им же там выступать и бороться за медали. МОК на это никак не отреагировал, а мы зачем мусолим? США просто воспользовались моментом продемонстрировать своё вечное недовольство. Нужно же быть в центре внимания. Что, в первый раз такие выходки от них, что ли? Ну да, это провокация. Очередная политизация спорта. Но Олимпийские игры от этого хуже не станут. Какой смысл реагировать на это?» — цитирует Роднину Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Валуев допустил, что ещё несколько стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине вслед за США.