Валуев считает, что ещё несколько стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине вслед за США

Депутат Госдумы России Николай Валуев высказался о дипломатическом бойкоте США зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Решение США смешать спорт и политику показывает их, мягко говоря, не с лучшей стороны. Они хотят посмотреть, кто с ними заодно. Однако это всего лишь одна из причин данного поступка. Раз бойкот объявили США, значит, теперь и ещё кто-то объявит. Спорт уже давно стал дубиной для решения политических вопросов. Теперь такой грушей для битья стала и Олимпиада», — цитирует Валуева Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Олимпийском комитете США высказались о бойкоте правительства страны Игр в Пекине.