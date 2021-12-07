Валуев считает, что ещё несколько стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине вслед за США

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Депутат Госдумы России Николай Валуев высказался о дипломатическом бойкоте США зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Валуев считает, что ещё несколько стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине вслед за США
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Решение США смешать спорт и политику показывает их, мягко говоря, не с лучшей стороны. Они хотят посмотреть, кто с ними заодно. Однако это всего лишь одна из причин данного поступка. Раз бойкот объявили США, значит, теперь и ещё кто-то объявит. Спорт уже давно стал дубиной для решения политических вопросов. Теперь такой грушей для битья стала и Олимпиада», — цитирует Валуева Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Олимпийском комитете США высказались о бойкоте правительства страны Игр в Пекине.

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