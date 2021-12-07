В Олимпийском комитете США высказались о бойкоте правительства страны Игр в Пекине

Национальный олимпийский комитет (НОК) США отреагировал на дипломатический бойкот руководства страны зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Мы высоко ценим неизменную поддержку президента страны и его администрации. Знаем, что этой зимой они будут поддерживать нас из дома. Соревноваться от имени США — это честь и привилегия. Спортсмены взволнованы и готовы сделать всё для того, чтобы нация гордилась ими», — цитирует Reuters руководителя НОК США Сару Хиршланд.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Васильев высказался о бойкоте США Олимпиады в Пекине.