Васильев — о бойкоте США Олимпиады в Пекине: они не умеют держать удар

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение США объявить дипломатический бойкот Китаю в преддверии зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Васильев — о бойкоте США Олимпиады в Пекине: они не умеют держать удар
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Баба с возу — кобыле легче. Думаю, что никто сильно не будет переживать по этому поводу. Игры — не для политиков, а для людей и спортсменов. А поедут туда какие-то политики или нет — 25-е дело. Это говорит лишь об их слабости — они не умеют держать удар. Пытаются как-то уколоть, пыжатся, «наказывают» Китай, однако это бесполезное дело. Они ищут любой способ для отведения удара от себя. Все негативные заявления от Запада в адрес России и Китая — это прямое отражение того, что они делают сами. С больной на здоровую голову перекладывают, как говорится. Мировому сообществу всё понятно на самом деле. Они добрались уже до спорта, а это говорит об уровне политической подготовленности истеблишмента — он настолько низкий, что даже поражаешься. Нужно это пережить, хотя думаю, что китайцам абсолютно безразлично», — цитирует Васильева Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что официальные лица США не поедут на Игры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Губерниев заявил, что рейтинг Байдена мог бы серьёзно вырасти.

Ранее Журова высказала мнение, что в США будут смотреть, кто из президентов приедет на ОИ поддержать свою команду.

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