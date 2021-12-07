Журова: в США будут смотреть, кто из президентов приедет на ОИ поддержать свою команду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась по поводу ситуации с дипломатическим бойкотом США Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«США предупреждали о своих намерениях бойкотировать Игры в Пекине — не вижу ничего удивительного. Эта ситуация назревала, сейчас мы лишь получили официальное тому подтверждение. В США считают, что они последовательно действуют, поскольку запрещают спортсменам участие. Если бы отказались американские спортсмены, то это был бы резонанс. В 2008 году политики США уже хотели запретить им приезжать, но очень быстро отыграли обратно. Ситуация повторяется, все американские спортсмены спокойно поедут в Пекин. Те формулировки, что я слышала, показались мне очень жёсткими. Я говорю об обращении к союзникам. В США будут смотреть по тому, кто из президентов приедет поддержать свою команду. Но это ведь не означает, что таким образом делегации других стран поддерживают Китай. США хотят проверить, кто у них сторонник, а кто — нет. Видно, что это преподносится именно так», — приводит слова Журовой «Чемпионат».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что официальные лица США не поедут на Игры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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