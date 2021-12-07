Губерниев: рейтинг Байдена мог бы серьёзно вырасти, если бы он появился в моей программе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении США объявить Китаю дипломатический бойкот в преддверии зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Жаль, конечно. Зная любовь Джо Байдена к биатлону, я рассчитывал его не просто увидеть, а и записать интервью с Псаки относительно шансов моей любимой американской биатлонистки Клэр Иган. Я очень наделся, направил серию запросов в Госдепартамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей программе. Им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике. Если же говорить совсем серьезно, то пофиг. Главное, что приедут американские атлеты, тренеры. Да, дипломатический бойкот. Меньше народу — больше кислороду. Если Байден будет разъезжать там по верхнему кластеру, то наоборот, дороги перекроют. Главное, что на церемонии открытия будет присутствовать Владимир Путин, он любит биатлон и приедет поддержать наших спортсменов», — цитирует Губерниева «Матч ТВ»

Также известный комментатор высказался относительно причин подобного решения США.

«Идёт серьёзное экономическое и политическое противостояние больших стран: Китая и США. У них действительно непростые, мягко говоря, отношения. США пытаются воздействовать на них, как могут, и имеют на это право. В глобальном же смысле это не имеет никакого значения. Рейтинг Байдена мог бы серьёзно вырасти, если бы он появился в моей биатлонной программе. Сейчас у него непростые времена, а пунктов 10-15 ему бы это точно добавило, поскольку мою биатлонную программу смотрят и в США тоже. Он сделал себе только хуже, назло кондуктору пошел пешком», — добавил Губерниев

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине

Ранее экс-президент ОКР назвал бойкот США очередной попыткой использовать ОИ в политических целях.