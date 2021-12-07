Экс-президент ОКР назвал бойкот США очередной попыткой использовать ОИ в политических целях

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны официальных лиц США.
Экс-президент ОКР назвал бойкот США очередной попыткой использовать ОИ в политических целях
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«Как я уже говорил, к спорту это не имеет никакого отношения. На проведении Олимпиады это не скажется, по крайней мере негативно — точно. Это означает, что не приедут Байден и его сотрудники — только это. Американцы всё время пытаются использовать Олимпийские игры для каких-то политических целей, что, собственно, противоречит самому духу Олимпиады. Я уверен, что Игры и без американских дипломатов станут настоящим спортивным праздником», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что, как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, официальные лица США не поедут на Игры.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США.

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