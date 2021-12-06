В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признаёт это право, будучи политически нейтральным. В то же время заявление правительства США делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остаются за пределами политики, и мы приветствуем это», — приводит слова МОК «Матч ТВ».

В организации подчеркнули, что поддержка спортсменов и Игр часто неоднократно демонстрировалась на протяжении последних месяцев со стороны американских политиков.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что официальные лица США не поедут на Олимпийские игры в Китае. Таким образом, американские дипломаты и официальные представители не посетят Игры. Однако это не касается самих спортсменов.