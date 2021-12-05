«Определяющий вызов»: как США намерены противостоять КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вашингтон не намерен создавать аналог НАТО в Азии и не требует от стран Индо-Тихоокеанского региона выбирать между ним и Пекином. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Вместе с тем он подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают Пекин как «определяющий вызов». Эксперты считают, что США намерены усилить своё влияние на АТР, чтобы не дать укрепиться Китаю. Однако, по мнению аналитиков, это может привести только к углублению конфронтации и нарушению архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

У США нет планов создать в Азии аналог НАТО, а действия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены только на его укрепление. Об этом на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Нет, мы не стремимся создать азиатскую версию НАТО или собрать антикитайскую коалицию… Наоборот, мы работаем над продвижением международной системы… И укрепляем нашу не имеющую равных сеть союзников и партнёров, приверженных миру и процветанию, в Индо-Тихоокеанском регионе (американское название АТР. — RT)», — сказал Остин.

При этом он заявил, что США не намерены ставить страны АТР перед выбором, чью сторону предпочесть: Вашингтона или Пекина, а также делить мир на блоки.

Вместе с тем, по словам главы Пентагона, он уже посетил с визитом ряд стран: Японию, Южную Корею, Индию, Сингапур, Вьетнам, Филиппины — и все они якобы призывают Соединённые Штаты продолжать играть «стабилизирующую роль» в регионе. В связи с этим, подчеркнул Остин, Вашингтон намерен и дальше проводить совместные военные учения, расширять научно-исследовательскую работу с партнёрами и союзниками и укреплять архитектуру безопасности АТР.

С этой целью США намерены задействовать различные площадки: Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), военно-технологические объединения QUAD (куда входят США, Индия, Австралия и Япония) и AUKUS (союз США, Австралии и Великобритании), разведывательный альянс Five Eyes (в него входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания), а также стратегический «треугольник» США — Япония — Южная Корея.

Глава Пентагона Ллойд Остин

globallookpress.com

© Ssgt. Brittany Chase/Dod

Вместе с тем США считают Китай «определяющим вызовом» для себя, поскольку КНР целенаправленно наращивает военную мощь, чтобы стать полноправным конкурентом Соединённых Штатов не только в Азии, но и во всём мире, заявил Остин.

По словам главы американского оборонного ведомства, в Пекине недовольны нынешним миропорядком и хотят «лишить Америку её роли глобального лидера». Для того чтобы иметь преимущество перед Китаем, Вашингтон наращивает свой военный потенциал, пояснил глава Пентагона.

При этом он поспешил заверить участников форума, что всё это имеет целью сдерживание, а не «изменение статуса-кво» в регионе.

Борьба за регион

Напомним, что о приоритетности Азиатско-Тихоокеанского региона для США в контексте сдерживания Китая в американском Минобороны заявили в конце ноября. Такой вывод был сделан по итогам Обзора глобальной расстановки сил США (Global Posture Review), который с февраля 2021 года вёлся под руководством главы Пентагона Ллойда Остина. В связи с этим Вашингтон заявил о намерении расширять в АТР своё присутствие, в том числе военное.

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«Эти инициативы включают стремление к расширению регионального доступа к военному партнёрству, улучшение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана, а также планирование ротационного размещения авиации в Австралии», — заявила 29 ноября во время брифинга и. о. помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.

В частности, США намерены развернуть в Австралии на ротационной основе дополнительные истребители и бомбардировщики, активизировать обучение местных сухопутных сил и углубить сотрудничество в области тылового обеспечения.

Ранее о необходимости действовать в отношении КНР с позиции силы высказался и американский дипломат Николас Бёрнс, кандидатуру которого президент Джо Байден выдвинул на должность посла США в КНР.

«Мы будем противостоять КНР, когда это необходимо, в том числе в тех случаях, когда Пекин принимает меры, идущие вразрез с американскими ценностями и интересами, угрожают безопасности США или наших союзников и партнёров, а также подрывают мировой порядок, основанный на правилах», — заявил Бёрнс на слушаниях в сенате.

Китайские военные

Reuters

© Naohiko Hatta

В Пекине отвергают подобные обвинения и заявляют, что США раздувают истерию вокруг «китайской военной угрозы», приписывая КНР намерение создать военные базы в других странах и осуждая её действия в ядерной сфере.

«На самом деле самый большой источник опасности для всего мира — сами же США», — цитировал ТАСС слова официального представителя МИД Китая Вана Вэньбиня.

К тому же, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве, именно Вашингтон ведёт себя провокационно по отношению к Пекину в вопросе Тайваня.

«Китай будет твёрдо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность. США должны исправить свои ошибки, прекратить играть с огнём и предпринять действия, которые внесут вклад в поддержание регионального мира и стабильности», — заявил во время брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Словесная ширма

Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешние заявления США об их «мирной» роли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в большей степени делаются для отвода глаз.

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«Это стандартно вписывается в стратегическую культуру США, когда свои замыслы они маскируют миролюбивой риторикой. Фактически это подход двойных стандартов: говорить одно, одновременно предпринимая действия, направленные на то, чтобы усилить своё влияние в регионе, укрепить свои позиции и добиться военного превосходства. Что, собственно, мы и наблюдаем», — пояснил в разговоре с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Он также выразил мнение, что создание азиатского аналога НАТО не предвидится не потому, что США этого не хотят, а потому, что страны АТР эту идею не воспримут, так как не захотят жертвовать частью своего суверенитета ради создания такой громоздкой военной системы.

«Сейчас действует иной механизм для стратегических объединений — создание гибких союзов по сетевом принципу. Яркий пример тому — AUKUS. Ведь та же Австралия, став участницей этого союза, фактически обязалась встать на рельсы борьбы с китайской экспансией», — отметил эксперт.

По словам Ермакова, AUKUS в данном контексте имеет более выраженную антикитайскую направленность, чем тот же QUAD, так как участники этого объединения в Индии и Японии не готовы перейти к откровенной борьбе с Китаем, поскольку хотят сохранить баланс между экономическими интересами, политическим благополучием и военным укреплением.

Однако, как заметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, США, несмотря на все заверения, всё же заинтересованы в более определённой позиции своих региональных партнёров по отношению к Китаю, так как ставки в АТР слишком высоки.

«Соединённые Штаты рассматривают Тихоокеанский регион, в котором Вашингтон разместил довольно много стратегических объектов, как одну из возможных угроз. К тому же Тихий океан играет огромную роль в торгово-экономических операциях и перевозках. И сейчас Китай занимает там довольно крепкие позиции, составляя США нежелательную конкуренцию», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Флаги США и КНР

© REUTERS/Tingshu Wang

Вместе с тем он напомнил, что, несмотря на противостояние Вашингтона Пекину, у обеих стран много общих интересов.

«Ведь тот же Китай ведёт довольно мощную экспансию по инвестициям в Соединённые Штаты, в том числе инвестициям в электронную продукцию: телефоны, компьютеры. Системы связи и 5G пытались там развивать. Так что как торговые партнёры они экономически зависят друг от друга», — пояснил Рогулёв.

По этой причине, считает Сергей Ермаков, США стоит ослабить свою антикитайскую риторику, чтобы не обострять ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ведь нынешняя обстановка чревата наращиванием неопределённости и военного фактора в регионе. Соответственно, будет ускоряться гонка вооружений, что приведёт к усилению конфронтации в АТР. А это ничего хорошего не сулит», — резюмировал эксперт.