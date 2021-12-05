В западне: Непомнящий снова проиграл Карлсену чёрными фигурами в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий потерпел второе поражение от Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер старался удивить соперника неожиданными движениями чёрных фигур, однако каждый раз норвежец находил идеальный ответ, с помощью которого увеличивал своё преимущество по позиции. Претендент сопротивлялся до 46-го хода, пока в его распоряжении не остались только ферзь и одна пешка.

В матче за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим уже состоялась половина из запланированных партий с классическим контролем времени. По итогам семи встреч норвежский гроссмейстер повёл со счётом 4:3, имея на одну игру белыми больше, чем претендент. Российский спортсмен к 5 декабря оказался в незавидном, но пока ещё не безнадёжном положении. Всё-таки именно чёрными он доставлял Карлсену больше проблем в Дубае, даже несмотря на поражение двумя днями ранее.

Когда норвежец получает в своё распоряжение белые фигуры, то обычно невозможно предсказать, каким будет его первый ход. В этой битве за шахматную корону уже не раз бывало так, что если кто-то из приглашённых гостей шёл на e4, то Карлсен возвращал пешку обратно и делал всё по-своему. Но гостем восьмой партии стал бывший футболист «Реала» Мичел Сальгадо, за который чемпион мира горячо переживает. Его выбору в пользу e4 гроссмейстер не стал перечить.

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Непомнящий снова решил уйти в русскую партию, как это было в четвёртой игре, но Карлсен недолго следовал проторённой дорогой. Уже третьим своим ходом вместо того, чтобы забрать конём пешку в центре, он пошёл на d4. Первые жертвы не заставили себя долго ждать — соперники быстро сбросили с доски всех коней и по одной пешке. По итогам восьми ходов выстроилась довольно забавная позиция — вертикаль d была вся занята слонами, ферзями и пешками, а все фигуры стояли абсолютно симметрично. Интересно, что при этом компьютер отдавал преимущество почти в целую пешку Карлсену, а не определял шансы игроков как равные.

Симметрию разбила рокировка норвежца, на которую Непомнящий не стал отвечать зеркально. Он сходил пешкой на h5, что стало очень неожиданным решением. Российский гроссмейстер всё ещё надеялся обхитрить соперника и воспользоваться его замешательством, как чуть было не произошло в шестой игре.

Этот план начал воплощаться довольно оптимистично для Непомнящего. Карлсен действительно был поражён и задумался на целых 40 минут — так долго один ход он ещё ни разу не обдумывал. В итоге он сходил ферзём на соседнюю правую клетку, объявив открытому королю шах. Непомнящий был вынужден спрятать фигуру, после чего Карлсен стал готовить размен чернопольных слонов, столь необходимый ему для навязывания ничьей. Россиянину пришлось с этим смириться.

После этого игра всё-таки активизировалась. Непомнящий, оставшийся без права на рокировку, бросил в бой обе ладьи. Карлсен ответил ходом ферзя на g5, получив таким образом территориальное преимущество над чёрными. Снова норвежец взял паузу после появления чёрной пешки на c6, что тоже можно было отнести к категории непредсказуемого.

Только теперь Карлсен за гораздо более короткий срок смог выработать решение, соответствовавшее первой линии компьютера. Он разменял одну ладью и вывел на открытую вертикаль вторую — его преимущество уже стало оцениваться в одну пешку. Непомнящий почувствовал, что норвежец может пойти в активную атаку, и на всякий случай предложил размен ферзями. Чемпион мира его отверг, так как намеревался снова одержать победу белыми.

Следующую находку Карлсена можно было назвать по-настоящему блестящей. Его ход пешкой на c4 на первый взгляд казался если не ошибочным, то по крайней мере лишним — норвежец начал атаку на фланге, которому прежде совсем не уделял внимания, а на противоположной стороне оставил неразыгранными множество вариантов. Но оказалось, что это была ловушка для Непомнящего, в которую тот и угодил.

Разменяв пешки, Карлсен оставил на c4 белопольного слона. Непомнящий принялся укреплять фланг, сформировав из пешек диагональ, и тут на a3 перешёл белый ферзь. Россиянин понял, что произошла катастрофа, и даже не стал сразу возвращаться за доску, чтобы отвести короля от шаха. Когда он совершил эту мучительную процедуру, Карлсен запустил ферзя в обжорный ряд. С этого момента его победа стала уже почти неотвратимой. Упустить её можно было только в случае грубейшей ошибки, но над норвежцем не маячил цейтнот, как в шестой партии.

Если и был у Непомнящего шанс выстроить надёжную защиту, то он растворился с появлением в центре доски белой ладьи. Начался жесточайший размен фигурами, после которого на поле остались только ферзи. Карлсен ловко уничтожил лишние пешки, оставив Непомнящему только те, которые ни в каком случае не могли бы добраться до поля превращения. Хотя исход партии был предрешён, соперники ещё полчаса поразвлекали зрителей и разошлись после 46-го хода Карлсена.

Действующий чемпион мира выиграл свою вторую партию. Ему осталось добавить себе 2,5 очка, чтобы закончить весь матч в свою пользу. Непомнящему же для спасения нужно стать первым, кто обыграет Карлсена больше одного раза в битве за шахматную корону — это пока никому не удавалось.